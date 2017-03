- Vi var ute en tur i går, onsdag, før været ødela for oss, forteller Øystein Braseth i utrykningspolitiet.

- Hva ble resultatet av kontrollen?

- Det ble tre gebyr for manglende bruk av bilbelte og et forenklet forelegg for bruk av mobiltelfon, forteller Braseth.

Han opplyser at kontrollen ble forholdsvis kort, da værgudene ikke spilte på lag.

- Ja, det var ille i går, kikkerten vår sludda igjen, forteller Braseth.