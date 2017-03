Konsert skal gi bedre bønder i Malawi

Det er Rissa Bondelag i samarbeid med Sparebank1 SMN og KulturCompagniet som arrangerer konserten i Bojersalen i Rissa torsdag 23. mars.

Bonde og musiker

- Vi har hyret inn Odd Nordstoga fordi han er både melkeprodusent og en dyktig musiker. Dessuten er han jo barnebarnet til Johan Bojer, sier Petter Harald Kimo som er leder i Rissa Bondelag.

Pengene fra konserten skal gå til solidaritetsprosjektet «Bønder støtter bønder» i Malawi. Det er et prosjekt i Utviklingsfondets arbeid som også Norges Bygdeungdomslag støtter.

- Prosjektet bidrar til å bedre livsvilkårene for bønder i Malawi gjennom å gi støtte til innkjøp av såvarer og husdyr. Det er også med på å utdanne modellbønder som lærer opp andre bønder i sitt nærmiljø. Det føles helt riktig for oss å støtte dette prosjektet. Å bidra til at bønder får det bedre og at vi på den måten kan få vekk fattigdom er viktig, sier Kimo.

Tregt billettsalg

Forhåndssalget av billetter til konserten har gått litt tregt. Foreløpig er det solgt bare et trettitalls billetter.

- Jeg tror ikke rissværingene er vante til å kjøpe på forhånd. Jeg tror vi skal greie å passere 100 solgte billetter før konserten. Aasmund Nordstoga er en fantastisk musiker, men ha er kanskje kommet litt i skyggen av Odd. Og så er det en ting jeg vil presisere, og det er at dette ikke er en konsert for bare bønder. Konserten er åpen for alle, sier Kimo.

Men det er mere som skjer denne dagen i Bojersalen. Banken og bondelaget inviterer også til landbruksdag i forkant av konserten med Aasmund Nordstoga.

Flytting av matjord

- Da blir det et foredrag om flytting av matjord. Trond K. Haraldsen fra Norsk institutt for bioøkonomi på Ås er ekspert på flytting av matjord, og han vil snakke om det. Dette er et aktuelt tema også i Indre Fosen. Når arealer med dyrka mark blir tatt til utbygging er det viktig å ta vare på matjordlaget slik at det kan flyttes til et annet område hvor det kan komme til nytte. Skal matproduksjonen øke med 50 prosent innen 2050 må vi ta vare på matjorda, sier Kimo.

Dette er også et åpent arrangement, men entreprenører og folk fra planavdelingen i kommunen er spesielt invitert.

Jon Gisle Vikan fra Sør-Trøndelag Bondelag skal snakke om jordbruksmeldinga og forventningene i forhold til vårens jordbruksforhandlinger.

Bankens folk skal snakke leasing kontra lån, og Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) skal si noen ord om landbrukets betydning for Indre Fosen kommune.

- Denne dagen i Bojersalen blir en sosial happening og en dag for faglig påfyll, avslutter Petter Harald Kimo.

