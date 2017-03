Ap og Sp krever styrking av jordvernet

Foreløpige tall viser at kommunene ga klarsignal til å bruke nesten 6.000 mål dyrket mark til andre formål enn jordbruk.

Kritikk

Selv om noen kommuner ikke har meldt inn tall ennå, ligger det an til at det samlede tallet blir 400 mål mindre enn året før, skriver Nationen. Det tilsvarer litt under 60 fotballbaner.

Mer kommunemakt gir bekymring for jordvernet Bondelaget og Naturvernforbundet mener matjorden er truet dersom kommunene får bestemme mer selv, slik regjeringen legger opp til.

I 2015 vedtok Stortinget et mål om at den årlige nedbyggingen ikke skal overstige 4.000 mål, og nå får kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen kritikk for ikke å gjøre nok.

– Innsatsen må skjerpes

– Hvis vi skal nå målet, må regjeringen sette inn flere aktive tiltak. Med de signalene og tiltakene de har kommet med, er jeg redd utviklingen vil gå i feil retning, sier Arbeiderpartiets Knut Storberget.

– Innsatsen må skjerpes betydelig, mener han.

En annen kritiker er Geir Pollestad i Senterpartiet, som mener regjeringen i svært liten grad har fulgt opp de konkrete tiltakene i jordvernstrategien. Regjeringspartiene stiller seg undrende til kritikken og påpeker at det er viktig at alle drar i samme retning om man skal nå målet.

(©NTB)