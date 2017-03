Øksekastkonkurranse med flott premie

- Det har vært jevnt med folk i hele dag, opplyser butikksjef Jomar Leira nå vi stikker innom utpå ettermiddagen.

Sosialt

To bålpanner sørger for både varm kaffe og grilla pølser til de som har lyst på.

- Aktivitetsdager trekker folk. Neste aktivitetsdag litt senere i vår er viet kjærledyr, opplyser han.

En gjeng godt voksne karer prøver seg på øksekast.

Det er tre kast, et prøvekast og to tellende. Den med flest poeng når dagen er omme, vinner ei bålpanne.

Noen kan nok hevde seg i klassen med Farmen-Finn, men de fleste er enige om at de sannsynligvis ikke har noe å gjøre i en øksekastkonkurranse på Farmen.

Vedkapping

Dag Gøran Kopreitgrind har tatt turen for å demonstrere ei vedmaskin.

- Det har ikke vært all verdens salg på disse maskinene de siste åra, innrømmer selgeren. Flere og flere går over fra vedfyring til varmepumper. Men, nå er det slik at skogen må ryddes og da er det utrolig mye kjappere å bruke ei maskin for å kappe og klyve veden, enn å stå med motorsag og øks.

- Er stokkene rette og fine tar det vel en halv times tid å kappe og klyve et favn, anslår Kopreitgrind som er selger i FK Fosen.