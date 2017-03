Sjåfør fløyet til sykehus etter trafikkulykke

Det var i 14.00-tiden at nødetatene rykket ut.

- Vi er enda ikke fremme på stedet, men vi har forstått det sånn at det er to biler som har støtt sammen, sa operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt like etter at ulykken skjedde.

Mulig vikepliktbrudd

Den ene bilen har kjørt langs fylkesvei 721 da en annen bil trolig har kjørt uti veibanen fra en sidevei.

- Vi har sterk mistanke om at det her er snakk om brudd på vikeplikten, sier politibetjent Øystein Braseth som var på ulykkesstedet.

Til sykehus

Det var kun to personer involvert i ulykken. Begge var sjåfører i hver sin personbil. Den ene sjåføren er flydd til St. Olavs hospital i Trondheim. Nødetatene på stedet betegner vedkommende som lettere skadet.

- Men dette er en høyenergiulykke, påpeker politibetjent Braseth.

Politiet har nå ryddet veibanen for oljesøl og veien er igjen åpen for trafikk.