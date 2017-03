Kontrollerte bilister ved skole

Selv om det er vanskelig å få det riktige bildet av trafikken på grunn av at det til stadighet varsles om kontrollene, ble det skrevet ut noen gebyrer.

Mobil og bilbelte

Ved Tinbua i Bjugn fredag formiddag fikk to sjåfører bot for bruk av mobil, og én fikk gebyr for manglene bruk av bilbelte.

I Åfjord ble det foretatt kontroll i sentrum på strekningen ved Åset skole. Der fikk én sjåfør gebyr for manglende bruk av bilbelte, opplyser Øystein Braseth i utrykningspolitiet på Fosen.

- Vi prøver å legge litt vekt på området rundt skolen, så vi kontrollerte derfor strekningen forbi skolen, forteller han.

- Får ikke det riktige bildet

Begge kontrollene ble varslet om på Facebook mens utrykningspolitiet holdt på å rigge seg opp til kontroll.

- Vi får ikke det riktige bildet av trafikken når det varsles på denne måten, sier Braseth.