Gammel bru til besvær

I flere år har gammelbrua på Årnes over Norddalselva stått stengt for all trafikk, også for gående. Uten betydning for trafikken over elva kunne den vært revet, hadde det ikke vært for at den har flere funksjoner.

– Kloakkledninga utover til Frøneset henger sammen med brua, forteller Johansen.

Utredning

Området der brua ligger har særdeles utfordrende grunnforhold. Det er mye kvikkleir i grunnen der. Johansen opplyser at det for tida kjøres på støttemasser som skal hindre at de glir ut. Her er det om lag 14 000 kubikkmeter steinmasse som skal legges ut. Ei akuttfylling i dette området ble lagt ut for noen år sia.

– Hele området der lensmannsgården står er utsatt, sier Johansen.

Kloakken

Den nye kloakkledninga som leges ut til Frøneset vil legges i vegkroppen. Vegen utover til Frøneset er smal, slik at dette blir også en utfordring.

Vassdragsvesenet, NVE, driver også og utreder tilstanden i den nedre delen av Norddalselva. Deres arbeid skal være ferdig før påske. Etter det Johansen kjenner til er deres bevilgninger redusert.

– Men de har prioritert dette og ett prosjekt til i Sør-Trøndelag i år, sier Johansen.

