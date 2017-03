111 fikk gebyr for å ikke bruke belte på bussen

Det var ekspressbusser som ble kontrollert, hovedvekten av kontrollene var derfor i Sør-Trøndelag der det er mest trafikk med ekspressbuss.

- Nedslående

En undersøkelse gjort av Opinion for Statens vegvesen høsten 2016 viste at nesten alle som ble spurt visste at det var påbudt å bruke belte i buss der det er montert.

- Da synes vi det er ganske nedslående at vi skriver ut 111 gebyr for manglende bruk av belte, sier Annette Henden i Statens vegvesen.

Bussulykker skjer heldigvis ikke ofte, men skadepotensialet er stort når ulykken skjer.

Tryggere å bruke belte

- Beltet holder passasjerene på plass i setet. For oss er ikke gebyret viktig. Vi vil at alle skal bruke belte for at det skal være tryggere for alle som tar buss, forteller Henden.

Totalt 9230 busspassasjerer ble kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll i forrige uke. 237 av passasjerene fikk gebyr på 1.500 kroner.

I tillegg ble 535 sjåfører kontrollert og én sjåfør fikk gebyr for ikke å ha brukt belte.

- Gebyr er et virkemiddel for å vise alvoret av å ikke bruke belte. Bilbelter redder liv, og vi vil at det skal bli like naturlig å bruke det i bussen som i bilen, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det er andre gang Statens vegvesen har landsomfattende kontroller der det blir ilagt gebyr til busspassasjerer.

Du kan skade andre

Å bruke belte i buss er ikke bare viktig for egen sikkerhet, det hindrer også at du skader andre.

- Det er heldigvis få ulykker med buss, men hvis det først skjer en ulykke, er skadepotensialet enormt. Sitter du uten belte, risikerer du ikke bare å bli skadet selv. Du kan også treffe andre passasjerer med en voldsom kraft. Dette er noe vi legger vekt på i informasjonsarbeidet vårt, forklarer Lutnæs.

Må få inn vanen

Norge er på verdenstoppen når det gjelder bruk av belte i bil, mye takket være målrettet arbeid med informasjonskampanjer og kontroller i mange år.

- Grunnen til at de fleste ikke bruker belte i buss er at de ikke har vanen inne. Vi håper at gebyrene kan ha en avskrekkende effekt. De fleste er tross alt klar over at det er påbudt å bruke belte i bussen også, sier Lutnæs.

Flere kontroller

Statens vegvesen vil fortsette å kontrollere beltebruk i buss.

- Oppfordringen vår er klar. Er det belte i bussen – fest det! Da sparer du 1.500 kroner hvis du blir stoppet i kontroll. Og enda viktigere, skjer det en ulykke, kan du også spare liv, sier Lutnæs.

2017-tallene er vanskelige å sammenligne med 2016-tallene da det er nye kontrollmetoder og observasjonsprosedyrer.

- Vi vil naturligvis følge utviklingen framover. Aller helst skulle vi sett at vi slapp å skrive ut disse gebyrene, sier Ingrid Heggebø Lutnæs.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnere i arbeidet med beltebruk i buss.