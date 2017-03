Folkemøter om ny videregående skole

Det er ledere for lag og foreninger som inviteres til dette møtet som holdes i LIV-bygget.

Tre møter på ei uke

Torsdag 16. mars er det et åpent møte for alle innbyggerne. Det avholdes i samfunnshuset, før siste møte er for næringslivsledere mandag i neste uke.

Tema på møtene blir hvilke studietilbud skolen bør ha og hvilke tomter som er aktuelle. Det vil også bli sett på reiseavstander, betydning for næringslivet og samfunnet rundt.

Ønsker innspill

Det er lagt opp til orientering fra rektorer, planansvarlige, økonomisjef, og samfunnsviter Sissel Grimsrud.

- Vi vil gjene vite folks forventinger til den nye skolen i Vanvikan. Det studiefaglige innholdet, tomteplassering, og så videre, opplyser Sissel Grimsrud som legger til at de også har invitert seg selv til å komme i Ungdomsrådet for å få innspill derfra.

LES OGSÅ: Vurderer ei fjerde tomt