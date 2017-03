- En periode preget av lavtrykksaktivitet

Vi har for øyeblikket en sørlig vindretning som mot tirsdag vil dreie over til sørvest og øke til stiv kuling. Det vil bli perioder med regn som går over til bygevær når sørvesten setter inn, forteller meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt.

Liten storm

Snøgrensa vil ligge på mellom 400 til 600 meter, opplyser hun.

- Det vil bli en ny runde der vinden går over til sørøstlig retning igjen i natt, det vil blåse sterk kuling til liten storm på kysten i morgen, sier meteorologen.

Natt til onsdag kan det fortsatt være liten storm utsatte steder, og det vil bli bygevær og sludd i lavlandet. Ved kysten vil det bli regn.

Kjøligere

- Fra onsdag synker temperaturen noe. Den ligger nå på seks-sju grader i dag og i morgen, tre-fire grader på innsiden av Fosen. Denne perioden er preget av lavtrykksaktivitet, det er ingen finværsperiode i vente mot helga, forteller Berge.

Vinden vil roe seg, og på torsdag vil det stort sett være oppholdsvær før det utover ettermiddagen kommer en ny periode med nedbør, og helga vil by på litt kjøligere vær, muligens også med snø i lavlandet og ved kysten, opplyser hun.