Har tatt seg av flere konkurser

Advokatfirmaet Helberg startet opp i 2012. Deres «hovedkvarter» ligger i Botngård i Bjugn. For tida har de to jurister. Det er Stefan Helberg og Line Annet Gillebo.

Etter jul begynte de å ha en vi en fast kontordag i uka i Åfjord. Det er noe de gjør for bedre å betjene nærområdet sitt på Fosen. Foruten Åfjord er dette Ørland, Bjugn, Rissa, Roan og Osen.

– Vi har også oppdrag i landet for øvrig, forteller Helberg.

Erfaring

Helberg opplyser at han blant annet har erfaring fra behandling av flere konkurser. Han understreker at de som advokatfirma kan komme inn på et tidlig tidspunkt. Advokatene har også kompetanse på styrearbeid og på hvordan en opptrer i høve Aksjeloven.

Ellers har Helberg dekt et vidt felt som omfatter alt fra erstatning, pasientsaker, bil og forsikringssaker, arveoppgjør og barn og foreldre. Kollega Linn Annett Gillebo har tre spesialfelt. Det er barn, entrepriser og kriminologi. Før hun ble advokat jobbet hun 16 år i Forsvaret.

– Ta kontakt med oss så tidlig som mulig, oppfordrer Helberg.

