Får skjenke – ikke selge

Småbåthavna ved Grimneset blir en kort avstikker fra hovedleia der både Hurtigruta og andre sjøfarende ferdes på tur opp og ned Norgeskysten.

Nærpuben

Her har Ann-Karin Mattson rigget seg til i klubbhuset til Linesøya Småbåtforening. Etablissementet heter Rorbua kafe og pub, og når hun åpner for året blir dette den femte sesongen med drift.

Mattson har søkt om bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin fra sesongstart til ut oktober. I søknaden settes starten til 31. mars i år og siste dag blir 31. oktober. Formannskapet skal behandle søknaden 15. mars.

Lokalt brygg

Hun søker også om bevilling for salg av lokalt øl uåpnet over disk. Saksbehandler fraråder med henvisning til lovverket at dette blir gitt. Det er ikke høve til både å ha salgsbevilling og skjenkebevilling fra samme lokale.

– Tildelte skjenkebevilling er begrenset til en bestemt type virksomhet i et bestemt godkjent lokale, skriver saksbehandler.

Tydelig lov

Alkohollovens bestemmelser § 3-1 er tydelig på dette. «Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.»

Skjenkebevillingen gjelder for øl og vin fra klokka 1200–0200 og brennevin fra klokka 1300– 0200 alle dager i uka. Saksbehandler går også inn for at Ann-Karin Mattson godkjennes som ansvarlig for bevillingen.