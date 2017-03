Åpent møte om psykisk helse

Nå tar FAU initiativ til en temakveld som skal arrangeres førstkommende torsdag, 16. mars, i Bojersalen på Åsly skole.

Alle er velkommen

Kommunepsykolog Tuva Molde Jensen, PPT-leder Tove Karin Lein og rektor på skolen, Tor Langsæther, deltar.

- Vi synes dette er et viktig tema. Målgruppen er ikke bare foreldre som har barn som sliter psykisk, men alle, sier initiativtakerne.

Kommunepsykologen skal snakke om psykisk helse hos barn, og har hoveddelen av temakvelden.

- Men, vi vil gjerne høre om hvordan skolen fokuserer, og jobber, med dette også.

- Det er mye stigmatisering rundt det å være psykisk syk, men det er veldig lov å stå fram om man sliter, sier Røed Hansen.

Robuste barn

Kari Sletten påpeker at det stilles enorme krav til alle i dag.

- Vi må forsøke å lære unger og ungdom å bli robuste nok til å takle samfunnet i dag. Vi håper denne temakvelden kan bidra til å få innspill til hva vi kan gjøre for å hjelpe ungene våre til å bli psykisk robuste, men også hvordan vi kan oppdage gryende problemer, og hva vi kan gjøre med det, sier Sletten.

Temakvelden vil gi forklaring på hva psykisk helse er, hva vi kan gjøre for barna våre, hvilken hjelp vi kan få, og hvordan skolen jobber med dette.

Spørsmål

- Det blir god anledning til å stille spørsmål, og vi håper vi får en god diskusjon og prat om dette. Vi tror det er kjempeviktig for alle, sier Røed Hansen og Sletten, og understreker igjen at temakvelden er åpen for alle. Man trenger ikke være foreldre til barn på skolen for å delta.