Ildsjelen Einar (74) ble overrasket med 10 000 kroner

Årets vinner av den lokale Jobzone-prisen er nå trukket, og det ble ildsjelen Einar Rokseth (74) fra Rissa som fikk de ti tusen kronene for sin innsats for flyktningene i Rissa kommune.

Beskjeden prisvinner

Helt siden kommunen begynte å ta i mot flyktninger for seks-sju år siden har Einar Rokseth hjulpet dem med alt fra å kjøre bil til å betale regninger. Einar er med flyktningene på skitur, språkcafé og leksehjelp. Han har også lært mange av dem å kjøre bil, og flere har tatt førerkort med god hjelp fra Einar.

Selv er Einar en beskjeden mann, som ikke fremhever seg selv. Han har aldri mottatt noen støtte for innsatsen han gjør, selv om han har hatt en del utgifter til kjøretrening. Det var en svært overrasket mann som fredag mottok prisen.

Einar trodde at han bare skulle til Brekstad for å fortelle litt om det han gjør. Magnar Bremeraunet og Harald Sommerseth hadde på forhånd greid å lokke Einar med på en tur til kystbyen, og det var en svært overrasket mann som mottok prisen fredag.

- Du ble overrasket nå?

- Ja. Jeg ble veldig overrasket. Det er veldig artig og jeg setter veldig stor pris på det, men jeg synes egentlig ikke at jeg er en verdig vinner, sier en beskjeden prisvinner til lokalavisa.

- Har nok av tid

Einar har alltid vært en som stiller opp for andre, og det var også slik han kom i kontakt med de første flyktningene som kom til Rissa. Noen av flyktningene ville i kirka til gudstjeneste, og en bekjent av Einar som selv hadde fylt opp bilen spurte om ikke Einar kunne ta med seg noen.

Det gjorde han, og siden har Einar engasjert seg i å gjøre hverdagen litt lettere for de nyankomne.

- Jeg er pensjonist, og har nok av tid. Det snakkes mye om muslimer og radikalisering, det er viktig at de som kommer til oss blir tatt godt i mot og at de ikke føler seg utstøtt. Det er viktig at de blir inkludert i samfunnet vårt på en ordentlig måte, sier Rokseth.

Einar er liksom blitt «pappa» for mange av flyktningene, som er svært takknemlige for innsatsen hans.

Han påpeker at han ikke er den eneste i Rissa som engasjerer seg i å hjelpe flyktningene, men få har vel gjort like mye for å ivareta dem som Einar har gjort.

- Skulle hatt en større bil

- Det er ikke mange som stiller som kjørelærer med egen bil. Flere sier ja til å være kjørelærere, men det er ikke mange som vil bruke sin egen bil, forteller Bremeraunet ved frivilligsentralen.

Einar har nok vært en avgjørende faktor for at mange av flyktningene nå har tatt førerkort.

- Jeg får så mye igjen for det selv. Veldig mange av dem kaller meg pappa, og jeg har fått mange gode venner. Jeg føler noen ganger at jeg ikke strekker til, at jeg ikke klarer å hjelpe alle. Jeg skulle hatt en veldig mye større bil, sier Rokseth.