 I fyr og flamme mot «pøbelgrana»

Det er trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening i samarbeid med Stokkøy Sjøsenter som står for kurset i lyngheibrenning. Kurset og sitkagrandugnaden foregår på Stokkøya fra 17. til 19. mars.

Faglig og sosialt påfyll

Selve kurset består både av teori og praksis, med lyngheieksperten Mons Kvamme som kursleder.

I løpet av helga er det også lagt opp til sosialt samvær, ikke minst med måltider på Strandbaren, i tillegg til det rent faglige påfyllet.

LES OGSÅ: Sitkagrana - en kostbar forbannelse

Lørdag foregår den praktiske delen av kurset i lyngheibrenning, mens dugnaden med fjerning av sitkagran foregår søndag 19. mars.

Fører til gjengroing

Sitkagrana er et nordamerikansk treslag som for mange tiår siden plantet inn flere steder på Stokkøya. Den tåler sjøluft og vind godt, og trives bra langs kysten. Men den er også veldig god til å spre seg, med små frø og mye vind. I dag er resultatet at det spretter opp nye småtrær rundt om i landskapet, og sitkagrana fører til gjengroing i kystlyngheia.

På Stokkøya har man siden 2014 arrangert dugnader for å røske opp og rydde sitkagran på heiene, samtidig som man har registrert hvor langt sitkagrana sprer seg.