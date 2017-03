Representanter fra kommunen og hestefolket har hatt flere møter for å komme til en enighet om bruk av turveiene. I disse møtene har kommunen stilt med én politiker, Birger Austad, og prosjektleder for turveiene, Jarle Krangsås. Hestefolket har stilt med fem representanter; Roy Ketil Røstad, Raymon Stranden, Gro Bakken, Rannveig Sannan Næsset og Katinka Hestnes-Lande.

Tillatt på deler av turveinettet

Sammen har disse sju dannet et arbeidsutvalg som skulle legge frem en avtale i kommunestyret.

Et enstemmig kommunestyre har nå godkjent avtalen, og Ørland Travklubb og Austrått Hestesportklubb har på vegne av hestefolket signert avtalen.

- Hest er nå tillatt på deler av turveinettet, og det vil komme skilt som forteller hvilke traseer hest er tillat og ikke. Dette gir kilometervis med nye ride- og kjøreveier hvor hest lovlig kan ferdes, forteller Hestnes-Lande.

Hun forklarer at kommunen har vært svært positive i møtene, og har hatt stor forståelse for at det å ferdes med hest kan være en stor utfordring.

- Ofte er man ikke ønsket i trafikken, og man er heller ikke ønsket på turveier. Man kan heller ikke ri eller kjøre rundt en travbane hver dag. Hesten er en stor del av vårt kulturminne, og må få sin naturlige plass i dagens bilde, mener Hestnes-Lande.

- Reagerer instinktivt

Sikkerhet har også vært en stor faktor, forklarer hun.

- Selv om hesten har en rytter eller kusk, så er det et dyr som reagerer instinktivt. Hvis man kjører bil og ser en elg, vil man alltid senke farten. Det skal man også gjøre når man møter hest, sier hun.

Hun forteller at hestefolket nå er glade for at de kan benytte seg av deler av turveiene. Det er også positivt at det ikke gjøres forskjell på riding og kjøring. I stedet for at det er ridefolket og travfolket, står de nå sammen som hestefolket.

- Vi synes det er fantastisk at kommunen ser at hest er en viktig aktivitet. Ikke alle passer til fotball, håndball og turn. Vi vil også rette en stor, stor takk til samarbeidsvillige grunneiere som gjør dette mulig, sier hun.