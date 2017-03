Ble stanset med lavpromille – måtte gå hjem

- Sjåføren blåste til en promille 0,18. Det er 0,2 som er straffbarhetsgrensa, så det var veldig nære.

- Hva skjedde så med sjåføren?

-Han erkjente at han hadde drukket litt tidligere, og han fikk anledning til å stå igjen og vente, blåse en gang til for å se om rusen var stigende eller synkende. Den var synkende, men vedkommende gikk heim igjen, forteller Øystein Braseth.

I tillegg ble én sjåfør ilagt forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon.

UP hadde også kontroll i Rissa på torsdag, det ble da skrevet ut fire forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon i bil, og 1 gebyr for manglende bruk av bilbelte.