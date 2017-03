frontpage / Nyheter Lokal entreprenør skal bygge ny kai

Lokal entreprenør skal bygge ny kai

Stjern Entreprenør er tildelt kontrakten for bygging av ny kai på Monstad. Kaien og havneområdet innenfor blir mottakssted for mer enn 200 vindturbiner til Fosen Vind og være navet i en krevende logistikkoperasjon med over 1000 store transporter.