Har flere vitner til arbeidsulykka

– Det er for tidlig å si noe om årsaken og omstendighetene rundt ulykken nå, opplyser Hallgeir Stjern, som er operativ leder i Fosen lensmannsdistrikt.

Stabil tilstand

Mannen i 30-årene skal ha fått en arm i klem under arbeid ved Scanbiols anlegg i Vaskarvika i Bjugn onsdag ettermiddag.

Torsdag ettermiddag opplyser St. Olavs hospital at tilstanden til mannen er stabil.

Sykehuset kategoriserer skadene som moderate, og arbeideren befinner seg fremdeles på sykehuset etter ulykken.

Flere vitneavhør

Operativ leder Stjern opplyser at politiet har gjennomført flere vitneavhør av personer som var på stedet ved Scanbio onsdag da en mannlig utenlandsk arbeider i 30-årene skal ha fått alvorlige skader i en arm.

– Det gjenstår også flere vitneavhør, opplyser Stjern.

Ser på rutinene

Politiet ser på arbeidsrutiner og bruk av verneutstyr som en rutinemessig del av sin etterforskning.

– Det er for tidlig å si om det kan ha skjedd noe straffbart. Vi setter sammen brikkene for å få et klart bilde av hva som har skjedd, sier Stjern.

Flere svar i neste uke

Arbeidstilsynet og politiet etterforsker fortsatt saken. Politiet regner med at de vil ha et mye klarere bilde av hendelsesforløpet etter endt etterforskning.

– Sannsynligvis har vi flere svar i neste uke når etterforskningen nærmer seg slutten, sier Hallgeir Stjern.