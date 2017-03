Aksepterer ikke kjøring til motocrossbanen

Det påpekes i brevet at det ikke er gitt tillatelse til å kjøre inn til et motocrossanlegg via Buvegen, som er vegen inn til Gurulia.

Rissa kommune kjøpte eiendommen av Forsvaret i 2014. Eiendommen har tidligere vært skytebane for Forsvaret.

Felt for felt graves opp Arbeidet med å rense grunnen etter skytebanen Forsvaret en gang brukte i Gurulia i Hasselvika pågår for fullt.

Advokaten påpeker at det av grunnboka ikke framgår at Forsvarets hadde noen vegrett inn til Gurulia, men en avtale med grunneierne.

Servituttlovens § 2

I brevet står det videre: « Hvis det i det hele tatt er slik at kommunen har overtatt en rett fra Forsvaret til å bruke vegen, så er det uansett slik at bruken kommunen setter i gang ikke må være i strid med servituttlovens § 2. Det vil si at bruken av vegen ikke må være urimeleg eller uturvande, til skade eller ulempe, for grunneierne. Det gjøres som nevnt gjeldende at det som synes å være planlagt bruk av vegen klart vil være urimelig til skade og ulempe for grunneierne, og den vil derfor være urettmessig».

Ikke sett på saken

Plansjef i Rissa kommune, Siri Vannebo, opplyser at vegen det er snakk om er kommunal fra hovedvegen og fram til Hasselvika kirke. Videre derfra er det privat veg.

- Jeg har sett brevet, men vi har ikke tatt stilling til saken enda, opplyser hun.

Advokaten representerer 12 grunneiere i området.