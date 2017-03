Kjørte traktoren til butikken med medbrakt passasjer – fikk bot

Det opplyser utrykningspolitiets Øystein Braseth.

Registrert for én

- Det ble skrevet ut et forenklet forelegg for medbrakt passasjer i traktor som var registrert for én person, forteller han.

Det var en ung gutt på 17 år som kjørte traktoren, og han fikk utskrevet et forelegg på 2550 kroner for dette.

- Det er veldig unødvendig. Det er sjelden en god idé å kjøre sånn midt i sentrum, sier Braseth.

Skulle på butikken

- Hva var formålet med turen?

- De skulle på butikken, sier Braseth.

Ifølge passasjerforskriftene er det ikke tillatt å ha med flere passasjerer i traktoren enn det den er registrert for. I praksis betyr det én person, men enkelte traktorer har et ekstra sete. Likevel, hvis traktoren kun er registret for en person i vognkortet, er det dette som gjelder.