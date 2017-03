Det resulterte i tre forenklede forelegg for hastighet, opplyser Øystein Braseth.

73 km/t i 50-sone

- Den høyeste hastigheten som ble målt var 73, og det er 50-sone på stedet så vi nærmer oss førerkortbeslag da, sier Braseth.

- Hvilket inntrykk har dere av kjøringen på stedet nå etter kontrollen?

- Vi har fått en rimelig god beskrivelse av situasjonen fra de som til daglig jobber her, de klager på at det kjøres for fort her, særlig på morgenen og om ettermiddagen i rushtida, og vi tror nok at dette stemmer, sier Braseth.

- Folk og biler i veien

Det er absolutt ikke forhold for å kjøre så fort på stedet slik som det ble gjort i dag, mener han.

- Det er folk og biler i veien her hele tida, og veien er også smal her nå. Det er ikke forhold til å kjøre så fort. Vi håper at det hjelper litt at vi hadde kontroll her nå, men det virker som regel ikke så veldig lenge, sier Braseth.