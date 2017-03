Kritisk fase for reinflokkene

Simlene som snart skal kalve er ekstra sårbar ovenfor forstyrrelser på denne årstida. Det er spesielt i de indre strøk av landet Fylkesmannen nevner. Terje Haugen har beitene sine i det nordlige distriktet på Fosen. Her er det bedre beiteforhold, og reinen har hatt bedre tilgang på mat gjennom vinteren.

– Beitemessig er det bra på Fosen nå. Det har vært lite snø i vinter og beitet er bra, så her er det kjempefint. Lenger inne på Fosen er det i høgere strøk det en del gammelsnø som ligger hard, ellers er beitet bra. I innlandet er det verre. I dag er jeg helt ute mot storhavet i Osen. Det blåser godt på toppene her og det er ikke så mye snø, forteller reineier Terje Haugen.

Ta hensyn

Nord-Fosen Reinbeitedistrikt også kalt Nord-Fosen sijte ligger i hele eller deler av kommunene Flatanger, Namdalseid, Verran, Namsos og Steinkjer i Nord-Trøndelag fylke og Osen, Roan og Åfjord i Sør-Trøndelag fylke.

Treffer du på rein er det derfor svært viktig at du viser hensyn nå på seinvinteren og våren. Ser du rein bør du gå utenom, eller sette deg ned for å nyte synet, slik at de får dra videre i sitt eget tempo.

– Hvis folk har med seg hund, må de ha full kontroll på den. Ellers bør de holde hunden i band, sier Haugen.

Etter 1. april er det båndtvang.

Samling



Haugen driver i skrivende stund og samler sammen rein som skal sendes på slakting. Hans dyr er på grunn av de gode beiteforholdene i rimelig bra kondisjon. Imidlertid kan løshunder være en stor belastning for reinflokker om de får herje fritt.

Fosen Reinbeitedistrikt er delt i to. Nord-Fosen og Sør-Fosen driver adskilt hele året. Hver del kalles en sijte. Det andre reindistriktet, Sør-Fosen sijte, omfatter hele eller deler av kommunene Verran, Inderøy og Leksvik i Nord-Trøndelag fylke og Åfjord, Rissa og Bjugn i Sør-Trøndelag fylke, i alt om lag 2000 kvadratkilometer. Norddistriktet er på om lag 2200 kvadratkilometer. Til sammen dekker de to distriktene om lag 4200 kvadratkilometer.

