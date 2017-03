Fosning fremstilles for varetekt etter utlevering

Det var i mai 2015 at mannen ble pågrepet og siktet i saken. Mannen har nektet straffskyld.

Møtte ikke i retten

Saken mot fosningen var første gang berammet i mai 2016. Tiltalte møtte da ikke opp. Saken ble på nytt berammet til oktober i fjor, men heller ikke da møtte fosningen. Da fosningen ikke så ut til å møte da saken var berammet for tredje gang i begynnelsen av februar i år, ble mannen pågrepet i Spania.

Rettsak i april

- Jeg tror han kommer oppover til Norge i dag, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter til Fosna-Folket tirsdag.

Han opplyser at saken nå er berammet for fjerde gang, og at rettsaken etter planen skal starte 3. april. Det er Soknes selv som skal møte som aktor.

Varetekt

Førstestatsadvokaten svarer på spørsmål fra Fosna-Folket at utleveringen fra Spania har foregått tilsynelatende uten problemer.

- Tiltalte fremstilles nå for varetektsfengsling, opplyser Soknes.

«Ved voldsanvendelse»

Mannen er tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 192 første ledd bokstad a jamfør annet ledd bokstav b som er den såkalte voldtektsparagrafen: «Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd» og «den seksuelle omgang var samleie».

I tillegg er mannen tiltalt etter straffelovens paragraf 195 første ledd annet straffealternativ som gjelder seksuell omgang ved samleie med barn under 14 år. Dette fordi den fornærmede jenta var under 14 år da de angivelige overgrepene skjedde. Ifølge tiltalen skal tiltalte ha hatt seksuell omgang med fornærmede «ved flere anledninger». Dette skal ha skjedd på privat bopel eller i bil. I tiltalen heter det også at tiltalte «ved voldsanvendelse tiltvang seg seksuell omgang med fornærmede». Dette skal også ha skjedd ved flere anledninger.

Fosna-Folket har forsøkt å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer, foreløpig uten å lykkes.