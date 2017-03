Driver godt i havgapet

Diskret beliggende i Herfjorden har Stoksund Seapark gått under radaren både lokalt og regionalt. Likefullt har de sia oppstarten for et drøyt tiår sia klart å etablere seg med en solid kundebase, hovedsakelig tyskere. Forleden presenterte de seg på det månedlige frokostmøtet til næringslivet.

Rorbuer

Fra en beskjeden start med noen hytter har de utvidet med rorbuer og leiligheter og har etter hvert en liten småbåtflåte til utleie. Plasseringa gir et glimrende utgangspunkt for både ferskvanns- og sjøfiske, naturopplevelser og rekreasjon. Etter hvert som tilbudet har blitt kjent, har de også greid å åpne øynene for dette på en økende kundemasse. Fra mai til ut september har de som oftest fullt hus. Mens åtti til nitti prosent er tyskere, er de resterende fordelt på andre europeiske nasjonaliteter.

– Vi er ikke så kjent her lokalt, men det er fordi vi har siktet oss inn på et internasjonalt marked, sier Salbuvik.

Catering

I reiselivsbedriften arbeider Espen Dahlberg. Han er utdanna kokk og har bygd seg opp et storkjøkken hvorfra han fra og med fredag i forrige uke har begynt å levere catering. Dette er et ledd i en dreining over fra sesongdrift til å holde på hele året.

Et gammelt fjøs er ombygd til selskaps- og møtelokale. Med kjøkkenet til Dahlberg kan de nå være i stand til å ta imot grupper – for eksempel fra firma som skal ha samlinger. Ei gammel smie er bygd om til pizzaovn.

– Hva skal jeg si? Bestill mat, så skal jeg levere, sier Dahlberg.