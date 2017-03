Rekordavvirkning i skogen

Det fremgår av årsmeldingen for Lensa Fosen. Lensa er et prosjekt som skal gi økt verdiskapning i skogbruket gjennom skogeierveiledning og kompetanseutvikling. Dette skjer gjennom kommunesamarbeid og lokale skognettverk.

Skogbruksplanlegging

I 2016 har fokuset i Lensa Fosen vært på gjennomføring av skogbruksplanlegging med MiS-registreringer i Leksvik, Rissa og Bjugn. Sammen med kartlegging som tidligere er utført i

Osen, Roan og Åfjord vil resultatene danne grunnlag for bærekraftig bruk av skogressursene

på Fosen framover. En planoppslutning på over 90 % er et fantastisk godt resultat, og Lensa-samarbeidet har vært avgjørende for å oppnå dette resultatet, står det i årsmeldingen.

Målet var at minst 80 prosents av skogeierne skulle bestille skogbruksplaner, men resultatet ble 91 prosent.

Bedre enn målet

Det ble avvirket 44 000 kubikkmeter tømmer på Fosen i 2016, og det er 4000 kubikkmeter mere enn hva målet var.

Det ble satt ut 246 000 tusen skogplanter, og målet var 300 000 planter.

Det ble utført ungskogpleie på hele 1800 dekar, noe som er 800 dekar over målet Lensa-prosjektet hadde satt seg.

Avvirkningen de siste fire årene har vært formidabel. Dette stiller store krav til oppfølging med planting og dette vil bli spesielt fokusert i 2017, skriver Lensa i sin årsmelding.

