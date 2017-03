Vollan på fjerdeplass

Lørdag ble Rissa-ordfører Ove Vollan nominert på fjerdeplass på lista til Sør-Trøndelag Høyre til høstenes stortingsvalg.

Tre kvinner på topp

Lista toppes av Linda Hofstad Helleland, Klæbu. På de to neste plassene følger Mari Holm Lønseth, Trondheim og Guro Angel Gimse, Melhus.

Eks-åfjording Michael Momyr var innstilt på tredjeplass på lista, men valgte å trekke sitt kandidatur før nominasjonsmøtet. I stedet endte han opp som nummer 15 på lista. Momyr er fylkesleder i Trøndelag Høyre

- Sterkt lag

- Det gleder meg stort at så flinke folk har sagt ja til å stå på toppen av Høyres liste. Sammen med Linda Helleland på topp og Rissa-ordfører Ove Vollan og oppdaling Ingvill Dalseg på plassene bak Mari Holm Lønseth og Guro Angel Gimse, vil vi ha et historisk sterkt lag å presentere for velgerne, sier fylkeslederen.

