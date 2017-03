Fylte samfunnshuset med messing

Indre Fosen har hele seks skolekorps. Fire i Rissa og to i Leksvik. Fredag og lørdag var om lag 85 musikanter samlet til seminar i Vanvikan samfunnshus.

Kulturbygging

- Ideen til dette fikk vi da vi hørte at det skulle deles ut midler til kulturbygging i Indre Fosen, men noen av oss har også tidligere snakket om korpsene burde samles til felles seminar. Og alle dirigentene tente på ideen om et felles seminar, forteller Jørgen Sannan fra Hasselvika skolekorps.

Sammen med Siv Søraas fra Vanvikan skolekorps og Marit Skjelvan fra Stadsbygd skolekorps står han i bresjen for seminarhelga. I løpet av et års tid skal det arrangeres ytterlige to seminarhelger for korpsene i Indre Fosen. Til dette har korpsene fått 85 000 kroner i kulturbyggingsmidler.

Alle hjelper til

- Det er Vanvikan skolekorps som er arrangør av helgas seminar, men foreldre i alle korpsene stiller opp og hjelper til, sier Sannan.

Både aspiranter, juniorer og hovedkorpsmusikere deltok i Vanikan.

- Et slikt seminar er helt topp. Det er samspill, og store og små spiller i lag. Og så blir både voksne og unger i de ulike korpsene kjent med hverandre. Det er veldig bra, sier Sannan.

Felleskonsert

Korpsene som deltok på seminaret var Vanvikan Skolekorps, Leksvik Skolekorps, Skaugdalen Musikkorps, Mælan Skolekorps, Hasselvika Skolekorps og Stadsbygd skolekorps.

Semniarhelga ble avsluttet med felleskonsert i samfunnshuset lørdag ettermiddag.

