Arealutvalget får ansvar for jakt, fiske og vilt

Kommunene har myndighet og plikt i forhold til jakt, fiske- og viltforvaltning. Det gjelder akutte situasjoner, hjorteviltforvaltning, jakt, felling og fangst, fiskeforvaltning og rovvilt.

Ulikt i Rissa og Leksvik

I Leksvik er det i dag formannskapet som har ansvaret for denne forvaltningen. I Leksvik behandles alle saker innenfor jakt, fiske- og viltforvaltning av administrasjonen. Ingen saker har vært politisk behandlet de siste årene.

I Rissa er det egen viltnemd på tre personer som har ansvar for jakt, fiske- og viltforvaltningen. Viltnemda har de siste årene behandlet mellom fem og ti saker, og resten av arbeidet er delegert til administrasjonen.

Legges til arealutvalget

Det er ikke hensiktsmessig at formannskapet tillegges ansvaret for jakt, fiske og viltforvaltning. Formannskapet skal ha en overordnet rolle, og dette saksområdet hører ikke naturlig inn under dette organet, skriver prosjektlederen for Indre Fosen i sin saksfremstilling overfor fellesnemnda.

Det er opprettet et arealutvalg i Indre Fosen kommune, og prosjektlederen foreslår derfor at ansvaret for jakt, fiske- og viltforvaltning i Rissa og Leksvik legges til arealutvalget med virkning fra 1. juli 2017.

Fellesnemnda skal ta stilling til saken i sitt møte tirsdag.

