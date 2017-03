Stakk fra politiet

Klokken 02.30 natt til lørdag stakk en bilfører av fra en politipatrulje på Uthaug i Ørland.

- Politipatruljen fant bilen senere, men da var det ingen personer til stede. En person ble senere tatt mistenkt for å ha kjørt i beruset tilstand. Vedkommende ble tatt med for blodprøvetaking, og han blir anmeldt for forholdet, opplyser operatør Svein Helgetun ved Trøndelag politidistrikt.