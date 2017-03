I Botngård markeres dagen med fakkeltog gjennom sentrum, og appeller i Bjugn kulturhus.

Appell fra lokale damer

- Vi skal markere den internasjonale kvinnedagen. Likeverd og rettigheter er like viktig nå som før. Kirsti Leirtrø som er kandidat for stortingsvalget skal delta, sammen med lokale damer, forteller Mabel Slotterøy, kvinnekontakt i Bjugn Arbeiderparti.

I Åfjord markeres dagen med taler av Vibeke Stjern og Audny Valderaunet, flerkulturell musikk og dans, med underholdning fra elever fra kulturskolen.

Foredragsholdere av begge kjønn

I Rissa markeres dagen med en festforestilling i Bojersalen.

- Mangfold er et stikkord som beskriver kvelden. Vi i Rissa SV mener at kvinnesak er et tema som berører alle grupper i samfunnet, og derfor er det viktig å få fram ulike synspunkter på dette temaet. I tillegg er det viktig for oss å få fram det mangfoldet av mennesker vi har i Rissa kommune. Derfor har vi invitert foredragsholdere i alle aldre, 17-100 år, fra ulike politiske partier, med ulik etnisitet/bakgrunn som blant annet Norge, Grønland og Eritrea. Begge kjønn er representert på scenen som foredragsholdere, forteller Filippa Brovold i Rissa SV.