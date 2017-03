Har du lyst på litt musikalsk tapas?

Tapas er en forholdsvis ny vokalgruppe som nå presenterer egen konsert.

Vil prøve noe nytt

- Vi er åtte stykker som har kommet sammen på tvers av kommunegrensen på Mosvikskogen. Bakgrunnen for at vi begynte å synge sammen var at vi alle var med i kor i hjemkommunene, men ønsket å prøve oss med et annet konsept, forteller Barbro Hølaas Vang.

I gruppenes korte eksistens har den allerede rukket å være faste innslag på årlige etablerte arrangement i de to kommunene.

Vidtfavnende

- Nå tar vi steget og setter sammen egen konsert med musikk som navnet vårt Tapas sier er litt av hvert. Sjangerne er vidtfavnende med musikk fra både Stevie Wonder, Odd Nordstoga og Violet Road. Her skal det være noe for en hver smak. Mange av sangene er det såpass trøkk i at vi trenger band. Derfor har vi med oss Ådne Røkkum (gitar), Geir Egil Ulvin (bass) og Anders Damås (perkusjon), forteller Vang.

I går kveld hadde Tapas konsert på Mosvik Brygge som en del av programmet «VM-dåggån». I morgen søndag er det duket for Tapas i Leksvik Kultursal.

