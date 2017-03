Vurderer en fjerde tomt for nye skole

De tre første tomtealternativene er å bygge den nye skolen ved havna, ved dagens grunnskole eller ved Bortistu like over bensinstasjonen. Nå vurderes det også å bygge den nye videregående skolen ved LIV-bygget lenger øst i Vanvikan.

Les mer: Mener havna er beste tomta.

Folkemøter

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra både Leksvik og Rissa kommuner samt Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune jobber nå med saken.

- Vi vil komme med en del informasjon i folkemøter i midten av mars, sier prosjektleder Sissel Grimsrud.

Hun ser ikke for seg at gruppa vil legge frem en anbefaling om tomtevalg for ny skole i folkemøtene.

- Vi er nok ute i april før vi har det klart. Vi håper at faktaene taler tydelig for et alternativ, sier Grimsrud.

Avgjørelse i vår

Ny felles videregående skole i Vanvikan var et viktig punkt i intensjonsavtalen om sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner. Dette til tross for at de to kommunene ikke rår over avgjørelsen i saken. Det er fylket som har ansvar for videregående skole og det er følgelig fylkestingene som må si ja til bygging av ny skole i Vanvikan. Nord-Trøndelag har sagt ja, mens fylkestinget i Sør-Trøndelag har utsatt avgjørelsen i saken. Fylkestinget vil ta opp saken igjen før sommerferien i år.