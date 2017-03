Kreative jenter ville hjelpe barn

Jentene brukte en dag av vinterferien sin på å samle inn penger til Redd Barna. Heime på Ottersbo startet de tidlig en dag med å bake boller og blande saft som de ville selge til forbipasserende, i håp om å få inn noen kroner til et godt formål.

Hadde sett på tv

I mange timer satt jentene, og resultatet ble altså tilslutt 385 kroner som ble satt inn på konto til Redd Barna.

- Vi har tenkt på det ei god stund, og etter at vi så på Supernytt om barn som ikke har det så godt bestemte vi oss for at vi ville gjøre noe, forteller Leah Lovise.

Det var ganske mange som stoppet og ville støtte jentene, og selv om ikke alle hadde kontanter med seg så er jentene fornøyde med resultatet.

- Var veldig tålmodige

- De satt ute i fire-fem timer, og var veldig tålmodige, forteller pappa Hans-Inge Skaret Terning, som onsdag kjørte jentene til banken for å sette inn pengene.

Jentene har selv stått for bakinga, og en liten kvalitetssjekk for å sjekke at bollene ble gode.

- Vi kommer nok til å gjøre noe lignende seinere også, kanskje i sommerferien, sier jentene.