Orienterer om kommunereform

Det er ordfører Vibeke Stjern som orienterer i samråd med rådmann Per O. Johansen. Det skal ikke fattes noe vedtak i denne omgang. Kommunestyret i Bjugn trosset tirsdag regjeringspartienes ønske om at Ørland og Bjugn skal slås sammen på Fosen. De fastholder at de vil slås sammen med Åfjord.

Kommunereform på vent i Osen – enn så lenge Osen er den eneste Fosen-kommunen som så langt har sagt klart i fra at man vil bestå som selvstendig enhet.