- Må være utadvent og ha stort nettverk

Torsdag drøftet formannskapet i Ørland framtida for Ørland frivilligsentral. Bakgrunnen er at daglig leder Herborg Grøntvedt Gifstad denne uka ble pensjonist.

Fra starten

Grøntvedt Gifstad har vært sentral for frivilligsentralen helt siden starten i 2005. De to første årene som styreleder, deretter som daglig leder fra 2007 og fram til i dag. Torsdag orienterte hun et samlet formannskap om sentralens arbeid og mange aktiviteter. Samtidig drøftet formannskapet ulike løsninger for videre drift av frivilligsentralen.

Tverrpolitisk enighet

Konklusjonen som politikerne samlet seg rundt er at kommunen ønsker å stå for videre drift av frivilligsentralen. Det er også enighet om at man så snart som mulig må utlyse stillingen som daglig leder, samtidig som man klarlegger en del organisatoriske sider ved den videre driften. Ørland FrP har tidligere engasjert seg for å sikre at frivilligsentralen drives videre etter at Grøntvedt Gifstad nå takker for seg.

Rådmann Snorre Glørstad konkluiderte med at kommunen, grunnet den store enighet rundt bordet i formannskapet, kan forskuttere at frivilligsentralen skal drives i kommunal regi, og at man dermed kan søke etter en arvtager til Grøntvedt Gifstad snarest.

Klart råd

Herborg Grøntvedt Gifstad fikk forøvrig rod og gode ord for sin innsats som daglig leder gjennom mange år.

- Jeg håper dere raskt får på plass en daglig leder. Personen må være utadvent og ha et stort nettverk, var det klare rådet fra den nyslåtte pensjonisten Herborg Grøntvedt Gifstad.