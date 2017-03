Billedkunst på Vårutstillingen

Kunstner i vår er Kristin Eggen Vårvik.

-Hun kontaktet oss for lenge siden. Hun hadde hørt om Englegalleriet, forteller Ragnhild B. Rønning. Nå er kunstneren fra Ler på plass, og under åpningen fredag kveld er også mann og barn med og underholder.

Kristin vokste opp på Haltbrekkleret, et småbruk på Ler i Melhus kommune, som nå huser både galleri, folkevogn/50-talls museum, og lydstudio.

Kunstneren er fortsatt bosatt i samme bygd, med mann og to barn.

Kristin forteller:

Jeg har så lenge jeg kan huske, likt å være kreativ, skrive, tegne og male. Jeg har deltatt på malekurs, og hadde forming som fag på lærerskolen på Levanger. Der var formingslærerne både inspirerende og dyktige. I tillegg til å bruke mye tid på maling og skriving, jobber jeg til daglig som lærer ved Brekkåsen skole, og har i årenes løp undervist mye i kunst og håndverk.

Jeg har deltatt på utstillinger flere steder, også på de årlige medlemsutstillingene i Melhus Kunstforening. Andre utstillinger som kan nevnes er hos blant annet Modern Art Gallery i Trondheim, Vekst Melhus, Galleri Kulviksvingen i Selbu, Klokkarstu på Straumen, Inderøy, og Galleri S9 i Oslo. Jeg har også vært festivalkunstner på Lidarheim Live og Sjørockfestivalen.

Ulike teknikker

Jeg maler mye forskjellig, og liker å eksperimentere med form, farge og ulike teknikker. Jeg maler stort sett med akryl, og innimellom akvarell/tusj/kull. Temaene er ofte mennesket, livet og livsfaser. Noen malerier er lette, glade og humoristiske, mens andre er mer melankolske. Jeg maler både abstrakte malerier, og mange abstrakt figurative. Jeg planlegger sjelden på forhånd hvordan maleriene skal bli, og velger farger og arbeidsredskap etter følelsen der og da. Jeg kan ha en egen tanke om budskapet i maleriet, og gir titler ut i fra det, men håper likevel at den som betrakter det tolker litt selv også.

Englegalleriet

Vårutstillingen blir stående fram til 26. mai. I tillegg til Eggen Vårviks kunst, har Englegalleriet et rikt utvalg av engler i alle former, fasonger og materialer for salg. Over 50 ulike kunstnere er representert.

Nytt i Englegalleriet er blant annet «Lille Rønning snekkerverksted» som er under oppbygging. Et museumsrom er også under bygging/planlegging.