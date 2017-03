Begynner å bygge Ørlands nye storstue så fort som mulig

- Deres tilbud er på 75,6 millioner kroner, noe som er seks-sju millioner kroner billigere enn nest billigste tilbud. Med moms så blir totalprisen på oppunder 100 millioner kroner. Det betyr at vi kommer under kostnadsrammen kommunen har satt for prosjektet, sier varaordfører Finn Olav Odde (Sp) i Ørland.

Les mer: Slik blir Ørland sparebank arena.

Ferdig i februar 2018

Av Fosen-firmaene var det kun Petter Bakøy AS fra Rissa som deltok i anbudskonkurransen.

- De andre tilbyderne har klagefrist på ti dager. Deretter blir det forhandlinger med entreprenøren. Etter det er det egentlig bare å begynne og bygge. Betongmast har sagt at de kan ha bygget ferdig 9. februar 2018, sier Odde.

Fasiliteter

Flerbrukshallen Ørland sparebank arena blir totalt på 6738 kvadratmeter. Hallen skal huse følgende fasiliteter:

Tre spilleflater tilpasset ulike typer idrett

To 60-meters løpebaner

To mindre treningsrom

Spinningsal

Styrkerom på ca. 250 kvadratmeter

Klatretårn

To squashrom

Golfsimulatorrom

Vrimeareal

Aktivitet

Varaordfører Odde skryter voldsomt av næringslivet som har spyttet i rundt 22 millioner kroner i det nye bygget.

- Ørland kommunes andel vil kommer på noen og 20 millioner kroner. Nå er det viktig at vi leier ut mest mulig gratis til barn og unge. Da får vi mer igjen i momskompensasjonsmidler, forklarer han.

En arbeidsgruppe er nå nedsatt.

- Den skal sørge for at hallen fylles med aktivitet fra dag én, sier Odde.