Nå kan din kommune få status som språkkommune

– I fjor fikk de første kommunene og fylkene støtte til å arbeide helhetlig med språk, lesing og skriving. Å arbeide systematisk med språk fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole legger et svært viktig grunnlag for god læring og utvikling for barn og elever, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Flere norske kommuner og fylkeskommuner kan denne våren få status som språkkommuner. Satsingen er del av Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Nærmere 40 millioner kroner er satt av til strategien. Målet er å styrke barnehagenes og skolenes arbeid med språk, og å gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.

Gode erfaringer fra første runde

I 2016 ble 27 kommuner valgt ut til språkkommuner. Den første

deltakerrapporten viser at ordningen gir gode muligheter for kommuner som ønsker å sette ekstra trykk på språkarbeidet i barnehage og skole.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og vi vet fra både nasjonale og internasjonale undersøkelser at mange norske elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi få flere barn til å lese og skrive bedre, er det viktig at vi styrker språkarbeidet i barnehager og skoler, og at vi løfter den lokale innsatsen, sier kunnskapsministeren.

Faglige nettverk og lokalt ansvar

Lærere og barnehagelærere i språkkommuner skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til å danne lærende nettverk og til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

– Jeg oppfordrer kommuner og fylker til å søke. Med språkkommuner motiverer vi kommuner og fylkeskommuner til å ta et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter. Erfaringene i de første språkkommunene viser også at ordningen engasjerer mange barnehagelærere og lærere i skolen, sier kunnskapsministeren.

Fristen for å søke går ut 1. mars.