- Det er meninga at det skal svi litt

Resultatene er UP ikke fornøyde med. Mobilbruk blant sjåfører er åpenbart et problem på Fosen.

Manglet skilter foran

- Ved Tinbua ble det på et par timer seks forenklede forelegg for bruk av mobil, tre gebyr for manglende bilbelte og ett forelegg for manglende skilter foran. Bilen med manglende skilt ble avskiltet på stedet, forteller Thomas Sand.

Kontrollen ble holdt i samarbeid med kontrollører fra Statenes vegvesen.

Også i Bjugn sentrum ble det slått ned på bruk av mobiltelefon, opplyser Sand.

- Kontrollen i Bjugn sentrum varte om lag tre kvarter, og resulterte i to forenklede forelegg for mobilbruk, det ble en bra bøling, sier han.

Vil fortsette kontrollvirksomheten

- Er mobilbruk i trafikken et stort problem?

- Ja, det er en del som bruker mobilen når de kjører bil. Det tar jo oppmerksomheten bort fra veien. Nå er satsene steget også, til 1650 kroner. Det er meninga det skal svi litt.Vi håper at det kan hjelpe til å få ned mobilbruken, men vi kommer til å fortsette kontrollvirksomheten, sier Sand.