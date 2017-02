Mange teknologibedrifter i Indre Fosen

Den årlige Impello-analysen som gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene i Trondheimsregionen er nylig offentliggjort. Den omtaler også hvordan det står til med de andre kommunene, blant annet Fosen.

Mange teknologibedrifter

Totalt har Trondheimsregionen 592 teknologiselskaper med 11.695 ansatte, og en samlet omsetning for selskapene var 21,9 milliarder kroner. Trondheim har naturlig nok flest, med 503 teknologiselskap. På 2. plass finner vi Indre Fosen, med 35, og Stjørdal på 3. plass med 30 slike selskap. Det er også tre andre kommuner på Fosen som har teknologibedrifter: Åfjord (6), Ørland (6) og Bjugn (5).

Satsingsområder

- Analysen slår fast at regionens universitets- og høyskolesystem er vårt viktigste fortrinn. Nærheten til teknologihovedstaden er også for oss på Fosen svært viktig for å lykkes med næringslivet framover. Fredag denne uken undertegnes samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom og Fosen Regionråd. Dette er et av de fire hovedsatsingsområdene for Næringsalliansen på Fosen, opplyser leder i Indre Fosen Utvikling, Ove Vollan.

- Spennende ting på gang

- I Indre Fosen er det også mye spennende arbeid som skjer framover. Indre Fosen Utvikling er godt i gang, det er mye positivt som skjer rundt LIV-miljøet i Vanvikan, det samme på Vikingbase og Fosen Yard. Vi har også stor tro på at omstillingsprogrammet for Indre Fosen vil skape mange arbeidsplasser, sier han.