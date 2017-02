To anmeldt for uforsvarlig sleping av bil

Det var torsdag kveld at to personer ble anmeldt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3 som er den generelle aktsomhetsparagrafen.

- Tung å styre

Slepingen foregikk i Bjugn.

- I tett snødrev i mørket slepte en personbil en annen personbil. Det var ikke lys på bilen som ble slept. Dermed så den helt svart ut bakfra og var vanskelig å se. I tillegg gikk ikke motoren på bilen som ble slept. Dermed manglet den bremsekraftforsterker samt servostyring. Det medførte at bilen var utrolig tung å styre. Uten bremsekraftforsterker blir det etter et par trykk på pedalen veldig tungt å bremse. Dette gjorde bilen trafikkfarlig, sier politibetjent Øystein Braseth i UP.

- Samme krav

Både sjåføren i bilen som slepte, og sjåføren i bilens om ble slept ble anmeldt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3.

- Det stilles de samme kravene til sjåføren i bilen som slepes.

Braseth påpeker at det er et minimum at motoren går på bilen som blir slept samt at den har lys.

- Det er selvfølgelig helt greit å slepe kjøretøy, men da må kjøretøyet som slepes ha normale manøvreringsegenskaper.

- Oppsto det noen farlige situasjoner på grunn av slepingen torsdag kveld?

- Nei, det ble ingen farlige situasjoner, men det var nesten ikke trafikk heller, svarer Braseth.