- Bra med trøkk og mye god stemning

- Deltakerne ga uttrykk for at de var veldig godt fornøyd. Det var bra med trøkk og god stemning hele veien, sier teknisk ansvarlig og styremedlem Vegar Hovde Hatlen i BitHack. Årets storsamling for datafrelste startet i Ørlandshallen torsdag, og ble ikke avsluttet før søndag. Da hadde de mest utholdene deltakerne holdt det gående i nesten tre døgn med aktivitet, bare avbrutt av noen timers søvn ved datamaskinen eller spillkonsollen.

Vinterferien

- Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, både fra foreldre med ungdommer som har deltatt, og fra deltakerne, forteller Hatlen. Ørlendingen var en av initiativtakerne da det første datapartyet ble arrangert i Ørlandshallen i 2011, og er fortsatt en av ildsjelene bak arrangementet som trekker mellom 150 og 200 ungdommer til dataspilling og sosialt samvær i vinterferien.

I år bød arrangørene på et lynraskt Internett i hallen, takket være et nytt samarbeid med bredbåndleverandøren NTE, som i fjor kjøpte FosenKrafts telekomvirksomhet.

- Teknisk fungerte årets dataparty meget bra, sett bort fra at vi hadde noen utfordringer i starten på grunn av et helt nytt oppsett, sier Hovde Hatlen.

Planlegger for BitHack 2018

Og for de av deltakerne som har kommet seg ajour med søvn etter årets happening har Hatlen følgende gladmelding:

- Vi begynner snart planleggingen av neste års arrangement på Brekstad.