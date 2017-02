Seilte Paul Simon forbi Fosen i natt?

På Hurtigrutens Facebook-side kan man se en video der superstjernen fra duoen Simon & Garfunkel synger hiten «Bridge over Troubled Water» sammen med mannskapet.

«Best version I've heard», sier en smilende Paul Simon etter fremførelsen.

MS Trollfjord

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten AS bekrefter til Fosna-Folket at Simon har vært på en ferie om bord i MS Trollfjord. Ifølge VG har han vært om bord i en drøy uke. Det betyr i alle fall at Simon har passert Fosen-kysten minst én gang. Siden hurtigruta ikke har noen anløp på Fosen, har verdensstjernen neppe vært i land på vår kjære halvøy.

Passerte Ørland 03.00

Ifølge data fra Marinetraffic passerte MS Trollfjord Roan ved midnatt natt til søndag. Klokken 03.00 seilte hurtigruta forbi Ørlandet, mens den like før klokken 05.00 passerte Stadsbygd på tur inn til Trondheim. Kommunikasjonssjef Ege i Hurtigruten vil imidlertid verken bekrefte eller avkrefte om Simon var om bord i natt.

- Det kan jeg ikke kommentere, sier han.

Vant til kongelige og presidenter

Ege forteller at Simon ifølge rapportene skal ha vært fornøyd med opplevelsen.

- Vi er vant til at både popstjerner, kongelige, presidenter og skuespillere jevnlig reiser med Hurtigruten. Vanligvis kommenterer vi ikke hvem vi har om bord. Folk skal få lov til å være på ferie uansett hvem de er, sier kommunikasjonssjefen til Fosna-Folket.

Også Brønnøysund Avis har omtalt Simons ferd langs norskekysten.