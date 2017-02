Parkeringsforbud ved samfunnshuset

Formnnskapet i leksvik har vedtatt at det ikke er tillatt å parkere ved samfunnshuset i Vavnikan i periodene 08.30-09.00 og 12.30-15.00 mandag til fredag.

Fikk nei første gang

Det er Trønderbilene som har henstilt til kommunen om å innføre parkeringsforbud i tidsrommene selskapet skal slippe av og hente skolebarn ved Vanvikan skole. Trønderbilene anmodet også i fjor høst kommunen om å innføre parkeringsforbud, men den gang ble svaret fra politikerne nei.

Bakgrunnen for Trønderbilenes ønske er at bussene har problemer med å snu på parkeringsplassen dersom det står parkert biler der. Bussene kan ikke rygge med mindre det er to sjåfører til stede.

En prøveordning

Ordfører Steinar Saghaug (H) foreslo at dersom samfunnshuset har et arrangement på dagtid i den tiden det er parkeringsforbud, skal Trønderbilene informeres om det, og at selskapet da må finne en annen løsning for å slippe av og ta på skolelever. Saghaug foreslo også at parkeringsforbudet skal være en prøveordning ut skoleåret.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Det vil bli satt opp skilt som viser når parkeringsforbudet på plassen gjelder.

