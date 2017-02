Mener tiltalte kvalte kompisen til døde

Mannen var lenge siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men statsadvokatene har nå altså tatt ut tiltale etter straffeloven av 2005s paragraf 275 som gjelder forsettlig drap. Rettssaken starter i Fosen tingrett 20. mars. Det er satt av fem dager til saken.

Hevder nødverge

Det var 10. oktober i fjor at en mann i 30-årene døde etter det politiet først omtalte som «slåssing» i en leilighet i Botngård i Bjugn. Det var kun to menn, begge i 30-årene, til stede i leiligheten den aktuelle natten. De to var kompiser og satt og drakk sammen. Ifølge siktedes forsvarer skal de ikke ha vært veldig beruset. Det oppsto en uoverensstemmelse mellom de to. Siktede har forklart at kompisen angrep ham med kniv, og at han slo tilbake én gang i nødverge. Ifølge siktede ble kompisen liggende bevisstløs, og siktede startet livredning og varslet nødetatene.

«Jevnt press mot halsen»

I tiltalten går det frem at påtalemyndigheten mener at tiltalte kvalte kompisen til døde.

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til Humstad og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. Humstad døde på St. Olavs hospital senere samme dag av skader i hjerne etter surstoffmangel», står det i tiltalen.

Holder fast på nødverge

Tiltaltes forsvarer Jon Reidar Aae forteller at hans klient ble informert om tiltalen på fredag.

- Han forstår ikke noe av dette, sier forsvareren.

Aae forklarer at tiltalte holder fast på at han handlet i nødverge.