Forsker på bedre omsorg

Pleie- og omsorgssjef Laila Refsnes kunne denne uka prosjektleder Gunn Steinsheim velkommen. Prosjektlederen jobber for tida med en masteroppgave, men når dette arbeidet er unnagjort vil hun ta tømmene for fullt. Refsnes sier hun gleder seg til å overlate det fulle ansvaret til Steinsheim.

– Men jeg vil sjølsagt følge med barnet, sier Refsnes.

Langvarig arbeid

Åfjord kommune har i flere år hatt et samarbeid med Senter for Omsorgsforskning – Midt-Norge. Dette samarbeidet begynte med prosjektet Omsorg 2020.

Fra kommunens side har dette samarbeidet blitt sett på noe som begge parter drar nytte av. Ved at Åfjord legger til rette for forskning, får de også tilgang på kompetanse. Senter for Omsorgsforskning – Midt-Norge bidrar med noe. Imidlertid dras det inn fagpersonell hele landet. Denne uka har Refsnes vært i Oslo i samband for å besøke Senter for Omsorgsforskning i Oslo.

Fem senter

Landet rundt er det fem regionale senter som er koordinert fra Gjøvik. Disse er Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Senter for omsorgsforskning Sør, Senter for omsorgsforskning Vestlandet, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Senter for omsorgsforskning Nord-Norge. Sentrene er med i et nasjonalt og regionalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten. For Åfjords del betyr prosjektet at de også får tilført en del midler som dekker inn de utgiftene kommunen har med å delta i dette arbeidet. Totalt sett mener Refsnes de tjener på å være med.

– Det er en fordel både lokalt og regionalt, sier omsorgslederen.

Praktisk forskning

Forskninga skal komme både kommunene og helse- sosialutdanningene til gode. For utdanningsinstitusjonene er tanken at forskninga skal bidra til å styrke fagutvikling og metodeutvikling. Gode helse- og sosialutdanninger er viktige for å få en bedre omsorgstjeneste.

Åfjord er gode på å holde sjukefraværet i helsesektoren nede, og Refsnes trur at forskningsprosjektet kan bidra til at jobbhverdagen til den enkelte blir mer interessant.