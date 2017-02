Vegar byr på dataparty med lynraskt supernett

For sjette gang er Vegar Hatlen en av ildsjelene som arrangerer datapartyet BitHack i Ørlandshallen. Åpningen var torsdag kveld, og nå spilles, snakkes og diskuteres det døgnet rundt fram til søndag, når det hele avsluttes.

Vinterferie

Med plass til rundt 200 deltakere betyr arrangementet at mange ungdommer bruker en del av vinterferien på delta.

I det lokalavisa er innom torsdag kveld er det en jevn strøm av biler som kjører til inngangen. Ut plukkes dataskjermer, kontorstoler, soveposer og ryggsekker. Inne i hallen finner deltakerne sine nummererte plasser, og starter jobben med å koble opp utstyret. Gamle venner møtes, nye vennskap knyttes.

Startet i 2011

- Etter at vi arrangerte BitHack i Ørlandshallen første gang i 2011, så har det vært arrangert årlig med unntak av i 2012, sier Vegar Hatlen. Ørlendingen synes det er flott å kunne tilby et slikt arrangement for de unge, men ser gjerne at det også kommer nye og gjerne yngre ungdommer inn i arrangørstaben.

Deltakerne er i hovedsak fra kommunene Ørland og Bjugn, men det er også en og annen som har reist lengre for å delta og møte venner.

Gode støttespillere

Hatlen forteller at det er takket være gode sponsorer man kan arrangere BitHack år etter år.

- Ørland kommune og Bjugn Sparebank er viktige støttespillere, og NTE leverer nettet til partyet, forteller Hatlen. Han legger til at det fortsatt er mulig å ta med seg datamaskin eller spillkonsoll om det er flere som ønsker å delta på BitHack.

- Vi tar mot deltakere så lenge det er ledige plasser, avslutter Vegar Hatlen.