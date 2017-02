Kurses av landslagsbaker

André Løvaas har tidligere deltatt på bakerlandslaget. Nå trener han landslaget, og jobber i Nofimas prøvebakeri på Ås. I tillegg til å kurse andre bakere.

Gode og sunne brød

- I utgangspunktet var målet at Fru Nelik og kantina på rådhuset skulle utvikle gode brødtyper. Men, så ble prosjektet utvidet så nå er både Go’Tid, Krobua og Rissa og Leksvik helsetun invitert med, forklarer Liv Heide om Rissamat-prosjektet.

- Vi skal ha fokus på gode og sunne brød som i utgangspunktet er laget på lokalt mel, forklarer André Løvaas. Torsdag var det teori, fredag skal damene (ja for det er bare damer) i gang med selve bakingen. Kurset foregår i Guri Kunna-lokalene på Hysnes.

Mange typer brød

Løvaas bruker tid på å lære bakerne hvordan de skal forstå hvorfor brødet blir som det blir når man baker.

- Det er mye morsommere når man skjønner hva som gikk galt når det går galt, forklarer han.

Han poengterer at det skal serves ulikt brød til ulik mat. Det er ikke bare å velge enten grovt eller fint. Det finnes utrolig mange paletter.

Teori og praksis

- Vi har mange ord for å beskrive hvordan vin og øl, ja mat også, smaker. Men ord for å beskrive hvordan brødet smaker er det dårlig med. Uansett er det viktig å se alt som helhet. Alt henger sammen. Vi serverer ikke surdeigsbrød sammen med reker for eksempel. Baccalao derimot kan servers med et smaksrikt brød, sier landslagsbakeren.

Fredag skal deltakerne blant annet prøve seg på ciabatta, baguetter, valnøttbrød, og frukt- og nøttebrød.