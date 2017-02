- Ungene var ute og leika og vi måkte snø da brøytebilen kom, så ropte vi til ungene at de måtte flytte seg litt unna veien når brøytebilen passerte. Like etter så pløyde den rett ut av veien og vi hørte bare ungene rope "Herregud, brøytebilen har velta", forteller et vitne til Fosna-Folket.

- Veldig glatt

- Sjåføren kjørte veldig rolig forbi ungene, det var ikke slik at de var i noen fare. De lekte et ltie stykke unna. Det er veldig glatt og skummelt føre her nå, heldigvis gikk det også bra med sjåføren av brøytebilen, sier hun.

Bilberger Håvard Hermstad er nå på vei for å hjelpe brøytebilen opp av grøfta. Han bekrefter at det er svært glatt og vanskelig for brøytebilene nå som det har vært mildvær og ikke er noe tele i bakken.

- Vanskelig for brøytebilene

- Er det travelt å være bilberger i dag?

- Det har vært noe småtteri, ja. Mest i natt, men vi hører at det er noen som står fast rundt omkring. Brøytebilen er dagens første, det er vanskelig for brøytebilene nå når det har vært mildvær og ikke er tele i bakken. De må jo brøyte helt ute ved kanten, og da er det er ikke mye om å gjøre fra de er ute på kanten før de er utfor veien, sier Hermstad.

- Det blir som den første snøen igjen, dette, legger han til.